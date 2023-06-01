«Оба должны знать, что это свидание»: пользователи поделились неписанными правилами первых свиданий

Не сидите в телефоне все время. «На первом свидании с моим парнем мы пошли в ресторан, в котором было меню с QR-кодом, то есть вы открываете его на телефоне. И вот я сажусь, сканирую код и просматриваю меню в телефоне, продолжая болтать с ним. Через несколько минут он обеспокоенным голосом спросил: „Что ты смотришь в своем телефоне?“, а я говорю: „Меню…“ и показываю ему экран. Он никогда раньше не был в ресторане с таким меню, поэтому подумал, что я грублю и просто играю телефоне! Я до сих пор, как вспоминаю об этом, чувствую себя не очень», — рассказала свою историю Dontbemystalker.