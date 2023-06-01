«Оба должны знать, что это свидание»: пользователи поделились неписанными правилами первых свиданий

В феврале «Афиша Daily» собирала истории худших свиданий, которые случались с пользователями реддита. Теперь же юзеры поделились своими неписанными правилами поведения на первом свидании, которые помогут обойтись без неловких моментов и разрушившихся ожиданий.
Во-первых, оба человека должны знать, они пришли на свидание. «Я совершила эту ошибку на днях: видимо, парень не понял, что это свидание, пока я не попыталась поцеловать его. Он думал, что мы просто собирались посмотреть фильм как друзья, несмотря на то, что мы встречаемся в приложении для знакомств», — рассказала Svenbillybobbob.
Во-вторых, не переусердствуйте с духами или одеколоном. «Ваша вторая половинка не должна унюхать вас до того, как увидит», — посоветовала Imnotlouise. «Ваш одеколон должен быть приглашением, а не объявлением», — добавил Rufert.
В-третьих, никаких друзей. «Парень сделал это со мной в прошлом году! Нам за 30. Он пытался прикинуться, будто не знал, что его друг будет там, но я своими глазами видела, как они разговаривали на стоянке. Второго свидания не было», — поделилась JCinta13.
Не идите в кино и не устраивайте шикарный ужин. «[Не делайте этого], если еще не знаете человека. Кинотеатр — это место, где вы сидите в тишине в течение двух часов, глядя прямо перед собой, у вас нет никакой возможности познакомиться. Ужин может быть прекрасным вариантом, но если вы в течение первых 10 минут поймете, что у вас нет желания проводить еще больше времени в присутствии этого человека, перед вами остается еще куча еды. Первые свидания всегда должны быть намеренно короткими с возможностью продления. [Вам нужны] кофе, мороженое, напитки — вещи, которые можно превратить в часовые разговоры или же простое „не хочешь перекусить?“», — порекомендовала Baltinerdist.
Не сидите в телефоне все время. «На первом свидании с моим парнем мы пошли в ресторан, в котором было меню с QR-кодом, то есть вы открываете его на телефоне. И вот я сажусь, сканирую код и просматриваю меню в телефоне, продолжая болтать с ним. Через несколько минут он обеспокоенным голосом спросил: „Что ты смотришь в своем телефоне?“, а я говорю: „Меню…“ и показываю ему экран. Он никогда раньше не был в ресторане с таким меню, поэтому подумал, что я грублю и просто играю телефоне! Я до сих пор, как вспоминаю об этом, чувствую себя не очень», — рассказала свою историю Dontbemystalker.
Не стоит все время шутить над своими недостатками. «Самоуничижительный юмор может утомить [собеседника], если это ваша единственная форма юмора. Похоже, вы не слишком цените себя, и это не совсем смешно — просто неловко», — считает Majestymen.
Свидание — это не собеседование. «Если вы еще не знаете человека достаточно хорошо, у вас, вероятно, будет много вопросов друг к другу. Пусть разговор течет естественно, можно задавать беглые вопросы, которые расширят границы разговора и помогут зайти глубже, или же можно поспрашивать о чем‑то веселом и беззаботном, о хобби или интересах. Быстрых вопросов о работе, семье, доме, поездках на работу, хобби и всем таком лучше избегать. Конечно, свидание — это шанс узнать, совместимы ли вы, но если два человека не могут поддерживать естественную и приятную беседу, то, вероятно, они не подходят друг другу с самого начала», — полагает ImpendingSenseOfDoom.
Говорить о бывших лучше в меру. «Если вы говорите о бывших, убедитесь, что информация, которую вы сообщаете, полезна для вас обоих. Не трепитесь», — посоветовала Fluffy_Appointment14. «Я говорил о своей бывшей, а она говорила о своем: мы оба развелись после 15-летнего брака. Мы в хорошем браке уже семь лет. То, что вы говорите о своем бывшем, является ключом [к понимаю]», — добавил WTF1972.
Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь. «У меня все просто. Не надо притворяться. Если ты ему/ей нравишься, круто. Если нет, тоже круто. Хуже всего строить из себя другого человека, ведь если вдруг окажется, что он/она тот самый человек, придется притворяться всю свою жизнь. И это несчастливая жизнь, потому что в глубине души вы несчастны, потому что вы притворяетесь — и вы знаете, что ваш человек полюбил личность, которую вы изображаете», — уверен Arkadikuss.