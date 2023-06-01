На портале «Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

Теперь сайт требует, чтобы пользователи при входе в свои аккаунты подтверждали личность. Это можно сделать с помощью одноразового кода из СМС, кода в мобильном приложении сервиса или биометрических данных.
Биометрические данные можно зарегистрировать в банке. Там россиян попросят произнести определенный текст и сфотографироваться. Текст нужно будет зачитать под запись.
В Минцифры заявили, что двухфакторная аутентификация должна защитить безопасность персональных данных россиян. Она, как считают в ведомстве, усилит защиту аккаунтов, в которых используются «слабые» пароли.
Ранее стало известно, что на «Госуслугах» вновь появилась возможность подать заявку на получение загранпаспорта нового образца. В течение нескольких месяцев такие документы не выдавали из‑за нехватки чипов.