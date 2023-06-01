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На портале «Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:13

На портале «Госуслуги» появилась обязательная двухфакторная аутентификация. Об этом сообщил RB.ru.

Теперь сайт требует, чтобы пользователи при входе в свои аккаунты подтверждали личность. Это можно сделать с помощью одноразового кода из СМС, кода в мобильном приложении сервиса или биометрических данных.

Биометрические данные можно зарегистрировать в банке. Там россиян попросят произнести определенный текст и сфотографироваться. Текст нужно будет зачитать под запись.

В Минцифры заявили, что двухфакторная аутентификация должна защитить безопасность персональных данных россиян. Она, как считают в ведомстве, усилит защиту аккаунтов, в которых используются «слабые» пароли.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» вновь появилась возможность подать заявку на получение загранпаспорта нового образца. В течение нескольких месяцев такие документы не выдавали из‑за нехватки чипов.

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