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16-летняя Мирра Андреева обыграла экс-первую ракетку мира на Открытом чемпионате Франции

Виктория Шанина
Сегодня в 17:12

16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг на дебютном Открытом чемпионате Франции по теннису. Об этом пишет Sports.ru.

Спортсменка из России обыграла 1 июня бывшую первую ракетку мира среди юниорок француженку Диан Парри. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Игра продлилась 1 час и 17 минут.

Как отмечает РИА «Новости», россиянка стала первым с 2009 года игроком до 17 лет, попавшим в третий круг «Ролан Гаррос». До нее это удавалось, в частности, Анне Курниковой (1997 и 1998 годы) и Серене Уильямс (1998 год).

Андреева впервые играет в основной сетке «Большого шлема» среди взрослых. За пять матчей в Париже она не потерпела ни одного поражения.

Теннисистка попала в топ-100 теннисисток мира. За 2023 год Мирра Андреева одержала 22 победы в 24 играх.

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Анна КурниковаСерена Уильямс
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