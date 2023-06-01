16-летняя Мирра Андреева обыграла экс-первую ракетку мира на Открытом чемпионате Франции

Как отмечает РИА «Новости», россиянка стала первым с 2009 года игроком до 17 лет, попавшим в третий круг «Ролан Гаррос». До нее это удавалось, в частности, Анне Курниковой (1997 и 1998 годы) и Серене Уильямс (1998 год).