В Канаде появятся предупреждения о вреде курения на каждой сигарете

Министр психического здоровья и наркологии Канады Кэролин Беннетт объявила о введении в стране официального требования печатать предупреждения о вреде курения на каждой сигарете. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.
В сообщении отмечается, что мера приурочена ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. Канада стала первой страной, которая приняла такое решение.
Новые правила вступят в силу 1 августа 2023 года и будут внедряться поэтапно. Предполагается, что на реализацию плана уйдет чуть меньше года — к концу апреля 2024 года все розничные торговцы уже будут печатать предупреждения на сигаретах.
В частности, на сигаретах появятся надписи «Табачный дым вредит детям», «Сигареты вызывают рак» и «Яд в каждой затяжке».
«Употребление табака продолжает убивать 48 тысяч канадцев каждый год. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь большему количеству людей в Канаде бросить курить и помочь молодым людям жить здоровой жизнью без табака», — заявила Кэролин Беннетт.