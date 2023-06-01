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В Канаде появятся предупреждения о вреде курения на каждой сигарете

Виктория Шанина
Сегодня в 16:04

Министр психического здоровья и наркологии Канады Кэролин Беннетт объявила о введении в стране официального требования печатать предупреждения о вреде курения на каждой сигарете. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

В сообщении отмечается, что мера приурочена ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. Канада стала первой страной, которая приняла такое решение.

Новые правила вступят в силу 1 августа 2023 года и будут внедряться поэтапно. Предполагается, что на реализацию плана уйдет чуть меньше года — к концу апреля 2024 года все розничные торговцы уже будут печатать предупреждения на сигаретах.

В частности, на сигаретах появятся надписи «Табачный дым вредит детям», «Сигареты вызывают рак» и «Яд в каждой затяжке».

«Употребление табака продолжает убивать 48 тысяч канадцев каждый год. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь большему количеству людей в Канаде бросить курить и помочь молодым людям жить здоровой жизнью без табака», — заявила Кэролин Беннетт.

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