«Афиша» запустила скидки в 50% на билеты на выставку «Жить дружно», посвященную 110-летию отечественной анимации. Она проходит в павильоне «Космос» на московской ВДНХ.
Акция приурочена ко Дню защиты детей. Купить билеты со скидкой можно с 1 по 4 июня (и именно на эти даты). Скидка работает без промокода — автоматически при покупке билетов.
Экспонаты выставки (а их более 250) расположены в хронологическом порядке — от артефактов из первых анимационных фильмов Владислава Старевича через произведения «Союзмультфильма» и до современных картин.
Можно посмотреть на игровые куклы из «38 попугаев», мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, узнать, как выглядели Пятачок и дядя Федор на самых первых набросках. В разделе, посвященном современности, показывают популярные картины последних лет: «Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Фиксики», «Лунтик» и другие.
Выставка организована студией «Союзмультфильм» и продлится до 1 октября.