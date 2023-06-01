Можно посмотреть на игровые куклы из «38 попугаев», мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, узнать, как выглядели Пятачок и дядя Федор на самых первых набросках. В разделе, посвященном современности, показывают популярные картины последних лет: «Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Фиксики», «Лунтик» и другие.