Блогер завел дома аквариум с акулами. Его обвиняют в жестокости, но он считает себя хорошим хозяином

Австралийский тиктокер @thegyp_aus установил в своей гостиной огромный аквариум с морскими животными. В сети он делится кадрами, на которых кормит необычных питомцев и чистит их жилище. Но один из роликов особенно заинтересовал пользователей — он набрал почти 40 млн просмотров.
Видно, как блогер достает из ведра и отправляет в аквариум небольшую акулу Порт-Джексона — ее длина всего около 36 сантиметров. За ней тут же начинает охотиться гигантский морской окунь, который более чем в три раза крупнее. Вскоре он зажимает акулу в углу и хватает ее пастью. Все, что может в этот момент сделать хозяин, это стучать по стеклу и ругать окуня, требуя отпустить добычу. Рыба действительно в какой‑то момент разжимает челюсти и дает акуле уплыть, но многих комментаторов очень насторожило происходящее.
Пока одни шутят, что окунь по кличке Фред просто поприветствовал нового соседа, другие отмечают, что аквариум слишком мал для этих обитателей и к тому же в нем не хватает зелени. «Это не гуманно», — утверждают пользователи. На вопрос в комментариях, почему акулу запустили в прямоугольную емкость, если им необходимо находиться в круглой, @thegyp_aus ответил, что «настоящий аквариум для акул слишком дорог», поэтому он купил замену «в местном хозяйственном магазине».
Сейчас в аквариуме объемом почти 24 тысячи литров содержится 11 акул. Кроме них там обитают мурены, скаты, окуни и несколько других рыб. «Люди охотно критикуют [меня], — говорит @thegyp_aus. — И все же эти люди — лицемеры, которые ходят в зоопарки и платят деньги, чтобы увидеть животных в клетках». Он добавляет, что относится к своим редким питомцам «как любой любитель собак», но считает, что у него получается даже лучше.