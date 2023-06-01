Блогер завел дома аквариум с акулами. Его обвиняют в жестокости, но он считает себя хорошим хозяином

Видно, как блогер достает из ведра и отправляет в аквариум небольшую акулу Порт-Джексона — ее длина всего около 36 сантиметров. За ней тут же начинает охотиться гигантский морской окунь, который более чем в три раза крупнее. Вскоре он зажимает акулу в углу и хватает ее пастью. Все, что может в этот момент сделать хозяин, это стучать по стеклу и ругать окуня, требуя отпустить добычу. Рыба действительно в какой‑то момент разжимает челюсти и дает акуле уплыть, но многих комментаторов очень насторожило происходящее.