РЖД ввели скидку 50% на билеты на все лето для детей и подростков

С 1 июня россияне могут приобрести билеты на поезда для детей от 10 до 17 лет со скидкой 50%. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.
Акция будет действовать все лето — до 31 августа. Скидка предоставляется при оформлении билетов на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, в ряде «Ласточек» и в двухэтажных вагонах.
«Плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах», — говорится в сообщении.
При посадке необходимо предоставить билет и документ, удостоверяющий личность. Детям до 14 лет можно показать нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Помимо акции «Счастливые каникулы» существуют льготные тарифы для пассажиров старше 60 лет. До 21 декабря включительно можно оформить билеты со скидкой 15%.