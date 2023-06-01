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РЖД ввели скидку 50% на билеты на все лето для детей и подростков

Виктория Шанина
Сегодня в 13:22

С 1 июня россияне могут приобрести билеты на поезда для детей от 10 до 17 лет со скидкой 50%. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Акция будет действовать все лето — до 31 августа. Скидка предоставляется при оформлении билетов на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, в ряде «Ласточек» и в двухэтажных вагонах.

«Плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах», — говорится в сообщении.

При посадке необходимо предоставить билет и документ, удостоверяющий личность. Детям до 14 лет можно показать нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.

Помимо акции «Счастливые каникулы» существуют льготные тарифы для пассажиров старше 60 лет. До 21 декабря включительно можно оформить билеты со скидкой 15%.

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РЖД
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