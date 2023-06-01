Hozier опубликовал третий трек с нового альбома «Unreal Unearth»

Автор хита «Take Me To Church», ирландский музыкант Hozier выпустил новый трек «Francesca». Она попадет на будущую пластинку артиста «Unreal Unearth».
Сингл получился, как и всегда, очень атмосферным — Hozier обожает лирику. Артист поет о тяжелых взаимоотношениях с возлюбленной, с которой он согласен провести еще хотя бы минуту, даже если придется пройти через ураган, страхи и опустошение.
Сразу вместе с треком вышел и клип. В ролике Hozier вместе с гитаристами, клавишником и бэк-вокалистками исполняет новую композицию в заброшенном здании. Особенно эффектно выглядит модуляция с нестабильным освещением и постоянно сменяющимися кадрами.
Альбом «Unreal Unearth» выйдет 18 августа. Помимо с «Francesca» Hozier показал еще два сингла с него — «All Things End» и «Eat Your Young». Что касается остальных 13-ти, пока не раскрываются даже названия.