Hozier опубликовал третий трек с нового альбома «Unreal Unearth»

Сингл получился, как и всегда, очень атмосферным — Hozier обожает лирику. Артист поет о тяжелых взаимоотношениях с возлюбленной, с которой он согласен провести еще хотя бы минуту, даже если придется пройти через ураган, страхи и опустошение.