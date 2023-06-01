Реклама
Новости

Маск вернул звание самого богатейшего человека планеты в рейтинге Bloomberg

Семён Гудошников
Сегодня в 10:48

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь занял первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Издание оценивает состояние предпринимателя в 192 млрд долларов. У владельца группы LVMH Бернара Арно, занимающего вторую строчку, 187 млрд.

Арно обошел Маска в рейтинге Bloomberg в декабре 2022 года на фоне сложностей в технологической индустрии. Основатель SpaceX смог вернуть лидерство после падения акций LVMH — с апреля их стоимость снизилась примерно на 10%.

Маск же в этом году заработал более 55,3 млрд долларов. В основном благодаря Tesla, чьи акции с начала года подорожали на 66%.

При этом в рейтинге Forbes Арно сохраняет звание богатейшего человека планеты с состоянием 215 млрд долларов. Состояние Маска издание оценивает в 200 млрд.

расскажите друзьям
теги
SpaceX
люди
Илон МаскБернар Арно
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»