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Британские ученые обнаружили текст средневекового стендапа

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:17

Ученые из Кембриджского университета обнаружили в рукописи XV века текст средневекового стендапа — юмористической прозы, предназначенной для живого исполнения. Об этом рассказал «Би-би-си».

Текст высмеивает священников, королей и крестьян, а также побуждает зрителей напиться до состояния опьянения. Исполняли его, предположительно, менестрели в конце XV века.

Рукопись была составлена священнослужителем Ричардом Хиджем, который выступал наставником дворянской семьи Шербрук из Дербишира. По мнению ученых, Хидж записал текст неизвестного менестреля, выступавшего возле границы Дербишира и Ноттингемшира примерно в 1480 году.

Средневековые менестрели были бродячими артистами, путешествовавшими по ярмаркам, тавернам и залами в домах богачей. Они развлекали людей песнями и историями, однако упоминаний о конкретных артистах в истории сохранилось не так много.

«Хидж дает нам редчайшее представление о средневековом мире, богатом устными рассказами и популярными развлечениями», — заявил доктор Джеймс Уэйд.

Он отметил, что тест позволяет увидеть, что праздничные увеселения существовали в том числе во время войн Алой и Белой розы, когда жизнь в Англии была крайне тяжела.

Ученый отметил, что рукопись позволяет узнать о юморе, который тогда использовали как менестрели, так и другие люди. В частности, текст Хиджа содержит и его собственные шутки.

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