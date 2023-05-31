Британские ученые обнаружили текст средневекового стендапа

Ученые из Кембриджского университета обнаружили в рукописи XV века текст средневекового стендапа — юмористической прозы, предназначенной для живого исполнения. Об этом рассказал «Би-би-си».
Текст высмеивает священников, королей и крестьян, а также побуждает зрителей напиться до состояния опьянения. Исполняли его, предположительно, менестрели в конце XV века.
Рукопись была составлена священнослужителем Ричардом Хиджем, который выступал наставником дворянской семьи Шербрук из Дербишира. По мнению ученых, Хидж записал текст неизвестного менестреля, выступавшего возле границы Дербишира и Ноттингемшира примерно в 1480 году.
Средневековые менестрели были бродячими артистами, путешествовавшими по ярмаркам, тавернам и залами в домах богачей. Они развлекали людей песнями и историями, однако упоминаний о конкретных артистах в истории сохранилось не так много.
«Хидж дает нам редчайшее представление о средневековом мире, богатом устными рассказами и популярными развлечениями», — заявил доктор Джеймс Уэйд.
Он отметил, что тест позволяет увидеть, что праздничные увеселения существовали в том числе во время войн Алой и Белой розы, когда жизнь в Англии была крайне тяжела.
Ученый отметил, что рукопись позволяет узнать о юморе, который тогда использовали как менестрели, так и другие люди. В частности, текст Хиджа содержит и его собственные шутки.