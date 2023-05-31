Сайт помощи людям с РПП заменил сотрудников на чатбота. Но через два дня бота тоже пришлось удалить

Но «Тессу» очень беспокоит образ тела…

В каждом сообщении «Тесса» добавляла глупость о том, что культивирование позитивного восприятия тела не случится мгновенно. Она подчеркивала, что общество установило нездоровый стандарт красоты одновременно со советами по диете.

Она также предупредила, что за советами о похудении нужно обратиться к врачу.