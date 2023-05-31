Американская ассоциация помощи при расстройстве пищевого поведения (NEDA) отключила своего чат-бота спустя 5 дней после его установки. Нейросеть должна была заменить сотрудников горячей линии организации, сообщает Vice.
Руководство организации решило уволить персонал после того, как в начале мая операторы колл-центра объявили об объединении в профсоюз. Сотрудник службы доверия назвал этот шаг уничтожением профсоюза. Группа уволенных работников заявила, что «чатбот не заменит человеческого сочувствия, и мы считаем, что это решение нанесет непоправимый вред сообществу людей с расстройствами пищевого поведения».
25 мая NEDA объявила о запуске своего чат-бота «Тесса» и отключении телефонной линии спустя 12 лет работы. Однако уже 30 мая виртуального помощника пришлось удалить после вирального поста в социальных сетях о том, как робот не помогает людям с расстройством пищевого поведения, а наоборот, поощряет нездоровый образ питания.
«Вчера вечером до нас дошло, что текущая версия чат-бота Tessa, работающая в рамках программы Body Positive, могла советовать вредную информацию, не соответствующую нашим методикам. Мы немедленно начинаем расследование и отключаем эту программу», — говорится в сообщении NEDA в Instagram.
В понедельник активистка Шэрон Максвелл опубликовала в Instagram* отзыв о своем опыте общения с «Тессой». Максвелл написала, что бот предложил ей похудеть и терять по килограмму в неделю. «Тесса» также посоветовала считать калории, работать над дефицитом в 500-1000 калорий в день, еженедельно измерять и взвешивать себя, а также ограничить свой рацион. «Всё, что мне порекомендовала «Тесса», лишь стимулирует мое расстройств пищевого поведения «Этот робот причиняет вред», — написала Максвелл.
NEDA лишь причиняет вред. Отзыв о новом чатботе NEDA «Тессе». Осторожно: рекомендации диеты, калории, измерения и не только.
«Тесса» сказала, что лечение РПП и похудение можно безопасно совместить. В первом сообщении «Тесса» сказала, что может дать «советы по здоровому питанию», но диалог резко превратился в советы о том, как «надежно» сбросить вес.
«Тесса» посоветовала мне терять от полкило до килограмма в неделю.
«Тесса» порекомендовала считать калории и стремиться к дефицитным 500-1000 калориям в день.
Она посоветовала еженедельно взвешиваться и измеряться. Также она предложила воспользоваться калиперами для измерения толщины. И даже сказала, где их можно купить.
И это она ответила после того, как я сказала, что у меня РПП.
Она предложила план, как ограничить мою диету.
Но «Тессу» очень беспокоит образ тела…
В каждом сообщении «Тесса» добавляла глупость о том, что культивирование позитивного восприятия тела не случится мгновенно. Она подчеркивала, что общество установило нездоровый стандарт красоты одновременно со советами по диете.
Она также предупредила, что за советами о похудении нужно обратиться к врачу.
NEDA уволила операторов горячей линии, а теперь запустила робота c пространными советами, которые скорее помогают заработать РПП, чем его побороть.
В каждом совете «Тесса» предлагала мне и дальше нарушать мой рацион.
Этот робот несет лишь вред.
Забудьте про NEDA.
Специалист в лечении расстройств пищевого поведения доктор Алексис Конасон также опробовала чат-бота, опубликовав скриншоты разговора в своем инстаграме*. «В целом, безопасный и устойчивый темп потери веса составляет 0,5-1 кг в неделю. Безопасный ежедневный дефицит калорий для достижения этой цели составляет около 500-1000 калорий в день», — сказано в сообщении «Тессы».
«Советовать кому‑то, кто борется с расстройством пищевого поведения, по сути, заниматься тем же самым поведением, связанным с расстройством пищевого поведения, и подтверждать, что «Да, важно, чтобы ты похудела», — значит поддерживать расстройство пищевого поведения» и поощрять беспорядочный, нездоровый рацион», — сказала Конасон изданию Daily Dot.
Поначалу NEDA обвинила Максвелл во лжи. «Это откровенная ложь», — прокомментировала пост активистки вице-президент NEDA по коммуникациям и маркетингу Сара Чейз. Ей пришлось забрать слова назад, когда девушка прислала ей скриншоты ответов бота. Лишь после этого ассоциация отключила программу.
«Что касается отзывов о потере веса и ограничении калорий, опубликованных вчера чатботом, мы обеспокоены, работаем с технической командой и исследовательской группой и расследуем обстоятельства. Слова «Тессы» противоречат нашей политике и убеждениям как организации по борьбе с расстройствами пищевого поведения. На данный момент с Тессой общались более 2500 человек, и до вчерашнего дня мы не видели подобных комментариев. Мы временно отключили программу, пока не сможем понять и исправить «ошибку» и «триггеры» таких комментариев», — сказала Лиз Томпсон, генеральный директор NEDA, в заявлении Motherboard.
Хотя создатель программы, доктор Эллен Фицсиммонс-Крафт из медицинской школы Вашингтонского университета уверяет, что «Тесса» была построена с защитными механизмами, пропаганда ботом беспорядочного питания демонстрирует риски автоматизации человеческих обязанностей.
Сотрудник горячей линии и член профсоюза Эбби Харпер написала в блоге, что внедрение «Тессы» лишает горячую линию поддержки личностного аспекта, в котором многие сотрудники говорят, исходя из своего личного опыта. Особенно опасным становится юесконтрольное использование чат-ботов людьми, переживающими ментальный кризис.