Из храма Иоанна Богослова в Москве украли Боголюскую икону Божией Матери. Ее написали в XII веке

Боголюбская икона Божией Матери считается чудотворной иконой. Она была отреставрирована во второй половине XX века и с 1992 года находилась в Свято-Успенском девичьем Княгинином монастыре во Владимире. В 2009 году икону отправили на новую реставрацию во Владимиро-Суздаьский музей, там она пребывала вплоть до 2016 года.