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Из храма Иоанна Богослова в Москве украли Боголюскую икону Божией Матери. Ее написали в XII веке

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:09

Из московского храма Иоанна Богослова похители Боголюбскую икону Божией Матери, написанную в XII веке. Об этом сообщил телеканал «360».

По информации СМИ, 30 мая неизвестная женщина притворилась прихожанкой и отвлекла внимание продавца свечей. Пока последняя общалась с воровкой, две другие женщины вынесли икону из церкви.

Позднее одна из преступниц позвонила священнику храма, отцу Павлу, и сообщила ему, что забрала икону, поскольку та принадлежит ей. Что женщина имела в виду, она не уточнила.

Отец Павел попросил похитительницу предоставить официальные документы на владение иконой или вернуть произведение обратно в храм. Преступника отказалась делать что‑либо. Теперь полиция проведет проверку по факту кражи.

Боголюбская икона Божией Матери считается чудотворной иконой. Она была отреставрирована во второй половине XX века и с 1992 года находилась в Свято-Успенском девичьем Княгинином монастыре во Владимире. В 2009 году икону отправили на новую реставрацию во Владимиро-Суздаьский музей, там она пребывала вплоть до 2016 года.

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