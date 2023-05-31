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Роскомнадзор внес «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:57

Роскомнадзор внес сервисы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении отмечается, что 31 мая владельцам ресурсов направили уведомления о включении в реестр с указанием требований российского законодательства. Среди этих требований — обязательство выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Кроме того, на сайтах должны появиться формы обратной связи для жалоб пользователей. Ранее эти требования уже распространились на «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, YouTube и другие сервисы.

В реестре числятся среди прочих Twitter, TikTok, Likee, Livejournal, Pinterest и «Пикабу». Также ранее в перечень входили Facebook* и Instagram*.

*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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