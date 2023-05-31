Роскомнадзор внес «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Роскомнадзор внес сервисы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.
В сообщении отмечается, что 31 мая владельцам ресурсов направили уведомления о включении в реестр с указанием требований российского законодательства. Среди этих требований — обязательство выявлять и блокировать запрещенную информацию.
Кроме того, на сайтах должны появиться формы обратной связи для жалоб пользователей. Ранее эти требования уже распространились на «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, YouTube и другие сервисы.
В реестре числятся среди прочих Twitter, TikTok, Likee, Livejournal, Pinterest и «Пикабу». Также ранее в перечень входили Facebook* и Instagram*.
*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.