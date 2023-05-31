Блогер дорисовал мемы с помощью новой функции Photoshop

Блогер из Грузии с ником ST3U в твиттере использовал новую функцию Photoshop, чтобы дорисовать известные мемы. Он одел Девочку-катастрофу в белую футболку, усадил Гарольда, Скрывающего Боль в уютную комнату и объединил две картинки из мема про девушек, кричащих на кота.
Adobe добавила в Photoshop нейросетевой инструмент Generative Fill на прошлой неделе. С его помощью можно не только добавлять к картине фон, но и вставлять в изображение сгенерированные элементы (все это делается при помощи текстовых описаний). Функция пригодится, к примеру, если вы решите улучшить собственные фотки — примерить новый образ, нарисовать себе кубики пресса или секси-бороду. А еще с помощью инструмента можно в считаные секунды убрать водяные знаки.
ST3U решил применить новый функционал к его любимым мемам (белая рамка на изображениях показывает исходный размер картинки).
Фотография из мема «Девочка-катастрофа» была сделана в 2005 году, во время тренировочного пожара в Северной Каролине. Нейросеть одела юную героиню с ехидной ухмылкой в белую футболку, дорисовала асфальт и дым, а горящее строение удлинила.
Расширенный мем «Неверный парень» тоже получился весьма реалистичным. Незнакомке, на которую оборачивается молодой человек, ИИ дорисовал красное платье, а его девушке — джинсы (искусственный характер изображения выдают глитчи на их манжетах).
Гарольд, Скрывающий Боль теперь сидит в небольшой комнате со стенами пастельных цветов. Нейросеть добавила края стола, дополнительную мебель и ноги мужчины.
Парню с пальцем у виска из мема «Roll Safe, You Can`t Fail It If You Drop It» ИИ дорисовал черную кожаную куртку. Она выглядит достаточно натурально, в отличие от странных объектов в витрине и серой ребристой стены.
Оказывается, мужчина из мема «О чем он сейчас думает?» просто смотрит в смартфон. По крайней мере, так решил искусственный интеллект. Новая деталь отлично объясняет недовольное лицо его пары.
Озадаченная Хлоя с заднего сиденья машины переместилась в гибрид самолета и авто. Рядом с иллюминаторами за ней нейросеть изобразила еще несколько детских кресел. А на них что‑то наподобие мягких игрушек. Впрочем, картинка настолько размытая, что с уверенностью сказать сложно.
А вот это действительно нестандартная задача для искусственного интеллекта. Редкий мемодел не хотел объединить кричащих женщин и растерянного кота на одной картинке (оригинальный мем состоит из двух отдельных изображений — скриншота с участницами шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» и фото, собственно, кота). ИИ неплохо справился с задачей, правда, теперь девушки кричат на кого‑то другого, а кот, видимо, испытывает испанский стыд за их поведение. В отличие, впрочем, от официантки с микрофоном и других посетителей заведения, сгенерированных программой. Они находятся в отличном расположении духа.
И напоследок — мем с авто, водитель которого решает, что ему срочно нужно направо. Трассу и облака у программы получилось дорисовать достаточно реалистично, а вот на перилах моста и дорожных ограждениях можно увидеть неточности.
Ранее креативный директор агентства Dada Александр Доброкотов использовал Generative Fill для того, чтобы дополнить обложки культовых музыкальных альбомов. Он нарисовал на фотографии ребенка в бассейне с обложки «Nevermind» Nirvana акулу, «положил» Кэти Перри на огромного кота или отправил The Beatles в космос.