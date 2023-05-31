Блогер дорисовал мемы с помощью новой функции Photoshop

А вот это действительно нестандартная задача для искусственного интеллекта. Редкий мемодел не хотел объединить кричащих женщин и растерянного кота на одной картинке (оригинальный мем состоит из двух отдельных изображений — скриншота с участницами шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» и фото, собственно, кота). ИИ неплохо справился с задачей, правда, теперь девушки кричат на кого‑то другого, а кот, видимо, испытывает испанский стыд за их поведение. В отличие, впрочем, от официантки с микрофоном и других посетителей заведения, сгенерированных программой. Они находятся в отличном расположении духа.