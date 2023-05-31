В июне Ozon перечислит 10% с продаж детских товаров на благотворительность

В июне маркетплейс Ozon перечислит 10% от суммы продаж детских товаров на благотворительность. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-магазина.
В рамках акции «С заботой о детях» деньги получат четыре региональных фонда: «Здоровый малыш» из Кемерова, «Берегиня» из Перми, «свет.дети» из Петербурга и «Добро без границ» из Нижневартовска.
Акция станет частью благотворительной программы «Ozon Забота». Чтобы принять в ней участие, необходимо купить на платформе детские смеси, бутылочки, детское питание, соски и прочие товары для малышей.
«Для нас важно, чтобы все участники Ozon Заботы были полноценно задействованы в разных направлениях работы программы. Любая поддержка сейчас важна каждому фонду, понимая это, мы стараемся расширить географию помощи», — сказала руководитель социальных проектов маркетплейса Елена Чернина.
Она отметила, что компания решила помочь тем фондам, которые решают проблемы в регионах и помогают детям с тяжелыми заболеваниями получить лечение.