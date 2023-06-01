«Не закрывай дверь в туалет» и еще 10 правил, которые коты устанавливают в домах

Как известно, коты — крайне своенравные животные. И если им что‑то не нравится, всем остальным не поздоровится. Поэтому они порой устанавливают в доме собственные правила, которые другие домочадцы должны соблюдать. Пользователи реддита собрали такие примеры. Мы выбрали 11 самых примечательных.
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«Обычно к 10 часам вечера я уже в постели, там я смотрю телевизор перед сном. И это время — время обнимашек кота. Если меня не будет в комнате к 10 часам вечера, то каждый получит лекцию от старого кота Тома. Если меня не будет дома, он будет буквально кричать на моего мужа», — Opandemonium.
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«Коты должны сидеть как можно ближе к моему лицу, в идеале прямо на нем. Моя неспособность дышать — это моя проблема», — TeikaDunmora.
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«Застилание постели никогда не обходится как минимум без одной кошки, прыгающей на кровать, чтобы „помочь“», — Honkey_Cat.
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«Если в центре миски для еды есть свободное место размером с морду, миска фактически пуста», — dartmanx.
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«Я должен быть в каждой вашей комнате. Я буду царапать когтями дверь и ковер, если меня не впустят. Но не ходите за мной повсюду. Мне нужно личное пространство», — thecalmninja.
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«Начинаете засыпать? Тогда я должен пробежаться из одного конца дома в другой как минимум четыре раза. Звук скачущего галопа поможет вам уснуть», — ZigguratofDoom.
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«Кошкам достается то место на кровати, которое они хотят. Собаки довольствуются тем, которое осталось свободным», — LiterallyOuttoLunch.