«Не закрывай дверь в туалет» и еще 10 правил, которые коты устанавливают в домах

«Обычно к 10 часам вечера я уже в постели, там я смотрю телевизор перед сном. И это время — время обнимашек кота. Если меня не будет в комнате к 10 часам вечера, то каждый получит лекцию от старого кота Тома. Если меня не будет дома, он будет буквально кричать на моего мужа», — Opandemonium.