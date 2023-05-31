Германия закроет четыре российских генконсульства из пяти

Власти Германии объявили о закрытии четырех из пяти российских генконсульств. Кроме того, Германия закрывает три своих консульства в России, пишет РИА «Новости».
«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине», — сказал спикер немецкого МИД Кристофер Бургер. Дипломаты должны свернуть свою деятельность до конца года.
По словам Бургера, это ответ со стороны властей на требование Москвы сократить штат немецкой дипмиссии до 350 человек.
Свои консульства Германия закроет в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Представительства страны в Москве и Петербурге продолжат работу.
В апреле Берлин объявил о массовой высылке российских дипломатов. Как отмечает РИА «Новости», речь идет о более чем 20 сотрудниках дипмиссии.
Россия в ответ на это решение сообщила о зеркальной высылке из России немецких дипломатов, а также о сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в стране.