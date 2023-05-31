СМИ: в Москве пенсионерка отдала ясновидящей 1,2 млн рублей за снятие порчи

«Дальше началось уличное цирковое представление по цене билета на концерт Адель в Лас-Вегасе. Ясновидящая попросила пенсионерку вынести 2 сырых яйца, 3 щепотки соли и полотенце. Чародейка разбила яйца в ткань, и из нее на землю выползли 3 черные змейки (не спрашивайте — мы сами в шоке). После обряда женщина велела Надежде Николаевне вынести деньги, свечку и скотч. Ясновидящая обмотала пожилую женщину скотчем вместе с деньгами и велела 3 дня скотч не снимать и никому про таинство не говорить», — пишет телеграм-канал.