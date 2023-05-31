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СМИ: в Москве пенсионерка отдала ясновидящей 1,2 млн рублей за снятие порчи

Виктория Шанина
Сегодня в 14:08

В Москве 76-летняя Надежда Прокофьева заплатила 1 млн 250 тыс. рублей ясновидящей, чтобы та сняла ей порчу. Об этом пишет телеграм-канал «112».

По данным «112», к Надежде Николаевной на улице подошла незнакомая женщина и заявила ей, что видит порчу. Затем ясновидящая поинтересовалась у пенсионерки, сколько у нее есть денег дома. Та ответила — 1,25 млн рублей.

«Дальше началось уличное цирковое представление по цене билета на концерт Адель в Лас-Вегасе. Ясновидящая попросила пенсионерку вынести 2 сырых яйца, 3 щепотки соли и полотенце. Чародейка разбила яйца в ткань, и из нее на землю выползли 3 черные змейки (не спрашивайте — мы сами в шоке). После обряда женщина велела Надежде Николаевне вынести деньги, свечку и скотч. Ясновидящая обмотала пожилую женщину скотчем вместе с деньгами и велела 3 дня скотч не снимать и никому про таинство не говорить», — пишет телеграм-канал.

Дома Надежда Николаевна засомневалась в обряде и сорвала скотч. Внутри вместо денег оказалась резаная бумага; пенсионерка тут же пошла писать заявление в полицию.

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