Владельцам дьюти-фри в России могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов

Минфин подготовил законопроект, который разрешит владельцам дьюти-фри продавать алкоголь в аэропортах в магазинах для пассажиров, летающих по России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Предполагается, что эксперимент будет действовать до 30 июня 2026 года. Он распространится на магазины, расположенные в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа.
Продавать алкоголь можно будет без пошлины, однако министерство установит «особые требования к такой продаже». Какие именно, не уточняется.
«Мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств», — говорится в сообщении.
В июне 2022-го российские аэропорты попросили власти разрешить им открыть магазины дьюти-фри для пассажиров внутренних рейсов. Таким образом аэропорты хотели повысить выручку, поскольку из‑за сокращения числа международных перелетов доходы сильно уменьшились.