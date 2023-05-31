РИА «Новости»: Johnson & Johnson продолжает поставлять россиянам линзы Acuvue

Американский производитель лекарственных препаратов и санитарно-гигиенических товаров Johnson & Johnson (J&J) продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.
«Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас», — говорится в сообщении J&J.
Каким образом осуществляются поставки, не уточняется. Неделей ранее официальный дистрибьютор J&J — фармкомпания «Протек» сообщила, что производитель предупредил партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну. Об этом же писал «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.
Минпромторг тогда сообщал, что прекратить поставки контактных линз в Россию намерены только США, у других стран таких планов нет. В ведомстве добавили, что на российских предприятиях есть свободные мощности для производства интраокулярных линз, которые позволят полностью закрыть потребности российских потребителей.
Кроме того, Минпромторг собирается внести контактные линзы ряда производителей в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В их числе линзы Johnson & Johnson, а также Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb.
В начале марта 2022-го Johnson & Johnson приостановила рекламу в России, заморозила регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции на территории страны. Позже компания сообщила о приостановке ввоза средств личной гигиены в Россию.