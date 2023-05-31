РИА «Новости»: Johnson & Johnson продолжает поставлять россиянам линзы Acuvue

Минпромторг тогда сообщал, что прекратить поставки контактных линз в Россию намерены только США, у других стран таких планов нет. В ведомстве добавили, что на российских предприятиях есть свободные мощности для производства интраокулярных линз, которые позволят полностью закрыть потребности российских потребителей.