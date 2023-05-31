«Это целое путешествие»: тиктокерка использует все виды транспорта, чтобы попасть в колледж

Однако тиктокерка @lauren.wep своим рассказом превзошла многих из них: ее дорога в колледж неподалеку от Глазго занимает почти два часа и включает в себя несколько видов транспорта. Девушка выложила слайд-шоу с подписями, из которого следует, что она просыпается в 5.45 утра и «морально готовится» начать день, в 6.45 уже оказывается в автобусе, в 7.00 садится на паром. Сойдя с судна, поднимается на «несправедливо крутой холм», садится в электричку, в 8.10 выходит из нее и еще идет пешком до кампуса. В 9.00 начинается единственное занятие, ради которого блогерка проделала всю эту дорогу. Тем же путем она возвращается домой и к 14.50 оказывается в своей комнате.