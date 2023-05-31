«Это целое путешествие»: тиктокерка использует все виды транспорта, чтобы попасть в колледж

Истории родителей о том, насколько непростым был их ежедневный путь до школы, уже давно стали мемом. Блогеры даже снимают пародийные ролики, где все гиперболизировано: чтобы попасть в учебное заведение, нужно бежать через леса и холмы, переплывать реку, отбиваться от разбойников.
Однако тиктокерка @lauren.wep своим рассказом превзошла многих из них: ее дорога в колледж неподалеку от Глазго занимает почти два часа и включает в себя несколько видов транспорта. Девушка выложила слайд-шоу с подписями, из которого следует, что она просыпается в 5.45 утра и «морально готовится» начать день, в 6.45 уже оказывается в автобусе, в 7.00 садится на паром. Сойдя с судна, поднимается на «несправедливо крутой холм», садится в электричку, в 8.10 выходит из нее и еще идет пешком до кампуса. В 9.00 начинается единственное занятие, ради которого блогерка проделала всю эту дорогу. Тем же путем она возвращается домой и к 14.50 оказывается в своей комнате.
В комментариях студентка уточнила, что ездит в колледж около трех раз в неделю, каждый раз это обходится ей в 15 фунтов стерлингов — около 1500 рублей. «Это не поездка на учебу, это путешествие», — пишут ошеломленные пользователи, которые считают это безумием и обещают больше не жаловаться, что им приходится сорок минут добираться до работы на автобусе. Также под роликом вспоминают тот самый мем: «Ты сможешь сказать своим детям, что тебе нужно было плыть на судне и подниматься на холм, чтобы попасть на учебу, и это будет правдой».