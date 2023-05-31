Между красным и зеленым: тиктокеры выявили «бежевый флаг» в поведении

Пользователи соцсетей часто делятся своими взглядами на то, какие черты хотят видеть в своем потенциальном партнере, а какие нет. Так, например, 93-летняя тиктокерка перечисляла красные флаги в поведении мужчин: среди них ложь о своем росте и нелюбовь к кошкам. В сабреддитах собрали зеленые флаги первого свидания — черты, которые положительно характеризуют человека. А недавно тиктокеры расширили классификацию и придумали бежевые флаги. Так называют забавные и порой необъяснимые поступки партнеров. Один из самых популярных роликов на эту тему опубликовала @brontecrawley.
Блогерка написала, что бежевый флаг в поведении ее парня — его привычка носить трусы с дырками, чтобы он мог удивить возлюбленную, внезапно сорвав их и оставив на себе только пояс-резинку. «Он называет это „великим разоблачением“, и это всегда происходит, когда я меньше всего ожидаю», — утверждает она. Комментаторы уверяют девушку, что это не бежевый, а самый что ни на есть зеленый флаг, и некоторые даже берут эту особенность на вооружение как «идею для крутого свидания».
Среди других бежевых флагов, про которые рассказывают тиктокеры, есть привычка откладывать все дела на последний момент, отвечать в диалоге только на последние сообщения, игнорируя остальные, не разговаривать в первые полчаса после пробуждения, писать огромные списки дел на день и злиться на себя за их невыполнение, и оставлять на ночь звук на телефоне — в страхе пропустить будильник.