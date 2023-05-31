Между красным и зеленым: тиктокеры выявили «бежевый флаг» в поведении

Блогерка написала, что бежевый флаг в поведении ее парня — его привычка носить трусы с дырками, чтобы он мог удивить возлюбленную, внезапно сорвав их и оставив на себе только пояс-резинку. «Он называет это „великим разоблачением“, и это всегда происходит, когда я меньше всего ожидаю», — утверждает она. Комментаторы уверяют девушку, что это не бежевый, а самый что ни на есть зеленый флаг, и некоторые даже берут эту особенность на вооружение как «идею для крутого свидания».