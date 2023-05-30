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В Лондоне экоактивисты почти перекрыли движение сразу на четырех мостах

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:24

В Лондоне активисты экологического движения Just Stop Oil в ходе протестной акции практически заблокировали движение сразу на четырех мостах города. Об этом сообщило РИА «Новости».

Митингующие выступали в районе мостов Ватерлоо, Блэкфрайерс, Лондонского и Тауэрского мостов против разработки новых месторождений нефти и газа. Они устраивают подобные акции в Лондоне на протяжении уже шести недель.

Во время них активисты медленно передвигаются по городу, мешая движению автотранспорта. В СМИ отмечают, что полицейские Лондона за месяц потратили на работу, связанную с экопротестами, почти 11 тыс. смен в совокупности.

Акцию 30 мая также остановили правоохранители. Они не задерживали участников, однако митинг прекратился после прибытия на место полицейских.

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