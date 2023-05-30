Инженеры российских НПО «Андроидная техника» и фонда Alpha Robotics Venture разрабатывают робота-кентавра, который будет выполнять различные операции на Луне. Об этом сообщают «Известия».
Создатели робота-кентавра уже имеют опыт работы над антропоморфными роботами: именно они разрабатывали робота Федора и его преемника Теледроида, прошедших испытания на МКС. Новую колесную машину планируется использовать для постройки на Луне обитаемой станции.
Робот-кентавр будет состоять из трех составляющих: человекоподобного торса, колесной части и летающего дрона. У каждой будет своя система управления, что позволит им действовать независимо.
Торс, который будет выполнять различные операции с объектами, уже построен. Мобильную платформу сейчас дорабатывают и отлаживают. Первые тесты должны начаться через несколько месяцев.
Предполагается, что оператор будет управлять торсовой частью машины через шлем виртуальной реальности и экзоскелет. Человек сможет ощутить плотность, вес и габариты предметов благодаря системе тактильной и силовой обратной связи.
Все четыре колеса смогут поворачиваться вокруг своей оси и будут оснащены независимыми двигателями. Если несколько колес сломается, робот продолжит функционировать благодаря оставшимся, утверждают инженеры.