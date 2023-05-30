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Создатели робота Федора представили новое творение — робота-кентавра для освоения Луны

Семён Гудошников
Сегодня в 21:30

Инженеры российских НПО «Андроидная техника» и фонда Alpha Robotics Venture разрабатывают робота-кентавра, который будет выполнять различные операции на Луне. Об этом сообщают «Известия».

Создатели робота-кентавра уже имеют опыт работы над антропоморфными роботами: именно они разрабатывали робота Федора и его преемника Теледроида, прошедших испытания на МКС. Новую колесную машину планируется использовать для постройки на Луне обитаемой станции.

Робот-кентавр будет состоять из трех составляющих: человекоподобного торса, колесной части и летающего дрона. У каждой будет своя система управления, что позволит им действовать независимо.

Торс, который будет выполнять различные операции с объектами, уже построен. Мобильную платформу сейчас дорабатывают и отлаживают. Первые тесты должны начаться через несколько месяцев.

Предполагается, что оператор будет управлять торсовой частью машины через шлем виртуальной реальности и экзоскелет. Человек сможет ощутить плотность, вес и габариты предметов благодаря системе тактильной и силовой обратной связи.

Все четыре колеса смогут поворачиваться вокруг своей оси и будут оснащены независимыми двигателями. Если несколько колес сломается, робот продолжит функционировать благодаря оставшимся, утверждают инженеры.

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