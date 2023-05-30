В Москве задерживали украинку, пытавшуюся вывезти детей из Херсонской области. Ее уже отпустили

В Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из присоединенных регионов детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах. По его словам, украинка прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine.
Позже агентство опубликовало кадры допроса задержанной. Девушка сказала, что по заданию волонтера она должна была приехать в Геническ Херсонской области, оформить там опекунство над двумя детьми, затем вывезти их в Киев, а позже, возможно, в Германию.
В Save Ukraine рассказали Русской службе Би-би-си, что задержание и допрос женщины произошли больше недели назад. Сейчас она уже находится за пределами России и в безопасности.
В фонде отметили, что задержанная — крестная мальчика, которого она вместе с его братом планировала вывезти из Херсонской области. Сделать это ей так и не удалось.
Женщину, по заявлению Save Ukraine, допрашивали в течение двух дней, угрожая тюрьмой, а позже отправили в Минск и там отпустили.
Save Ukraine — украинский фонд, который занимается эвакуацией детей из зоны боевых действий и гуманитарной помощью семьям. Как утверждается на его сайте, с 24 февраля 2022 года сотрудники фонда смогли вывезти более 200 детей.