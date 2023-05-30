Реклама
Новости

В Дагестане съемочная группа попала под сель. Пострадали около 10 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

В Дагестане неподалеку от Гунибского водопада съемочная группа продакшена «Киностудия Слово» попала под сход селя. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В ходе инцидента пострадали около 10 человек, они получили травмы средней тяжести. Кинематографисты работали в горах над новым фильмом. Они решили снимать в локации, которую, по словам источника, не рекомендуют для съемок.

«По словам группы, инструктаж не проводили, а на 150 человек нашлось всего 15 касок. И вот на третий съемочный день начался жуткий ливень, водопад усиливался, а потом сошел сель», — рассказало СМИ.

По информации телеграм-канала, поток снес всех, кто оказался в его эпицентре. Некоторые участники съемочной группы смогли отпрыгнуть в ущелье. Выбраться оттуда им помогали нанятые для фильма каскадеры.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»