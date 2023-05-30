Суд счел бело-сине-белый флаг символом легиона «Свобода России»*. И оштрафовал за него москвичку

Жительницу столицы признали виновной по статье «Публичная демонстрация символики террористической организации» за бело-сине-белый флаг на автомобильном номере. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Зеленоградский суд Москвы.
В суде заявили, что указанный флаг — символ легиона «Свобода России»*, который сражается на стороне ВСУ.
Сама обвиняемая сказала, что ее номер мог просто затереться или выцвести на солнце. При этом ее муж допустил, что красный цвет на номерном знаке закрасил кто‑то посторонний, пока машина была припаркована.
Москвичку оштрафовали на 2000 рублей за демонстрацию флага и еще на 2500 за невыполнение требований полицейского. Номерные знаки у нее конфисковали.
На прошлой неделе Baza уже писала о двух подобных случаях. Идет ли речь в решении Зеленоградского суда об одном из них, неясно.
* Легион «Свобода России» признан в России террористической организацией и запрещен.