Установлен рекорд по количеству человек на орбите Земли

После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли. Их число достигло 17, пишет РИА «Новости».
Эта цифра является абсолютным рекордом для мировой космонавтики. На борту «Шэньчжоу-16» находились три тайконавта, которые встретились на станции «Тяньгун» с тремя своими соотечественниками и для ротации.
До этого на МКС находились 11 человек: экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon и частной компании Axiom Space миссии АХ-2.
Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно собрались 14 человек: семь на МКС (двое россиян, трое американцев, японец и француз), три космонавта из Китая в корабле «Шэньчжоу-12», а также четыре гражданина США в рамках миссии на Crew Dragon.