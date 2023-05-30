Установлен рекорд по количеству человек на орбите Земли

Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно собрались 14 человек: семь на МКС (двое россиян, трое американцев, японец и француз), три космонавта из Китая в корабле «Шэньчжоу-12», а также четыре гражданина США в рамках миссии на Crew Dragon.