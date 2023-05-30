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В кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма-импровизации о культурах народов «Тонкой нитью»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

31 мая в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма «Тонкой нитью» режиссера Софьи Горленко. Картина снималась в пяти самобытных регионах РФ, в которых сохранилась традиционная культура. Купить билеты можно здесь.

«Тонкой нитью» — это кино-импровизация, созданная авторами фильмов «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме». Съемки проходили летом 2022 года в удаленных местах Карелии, Коми, Удмуртии и Башкортостана, а также Вологодской и Архангельской областях.

Главные герои фильма — художники, дизайнеры одежды и кутюрье, которые размышляют о своем месте в мире и ищут опору в традиционной культуре. В новелле, снятой в Карелии, в этой роли выступает парижско-московский дизайнер одежды Маша Андрианова, в Башкортостане — этнограф и художник по костюмам Салима Усманова, в Удмуртии — уроженка республики и современная художница Паладдя Башурова. Архангельск и Вологду представит кутюрье Фрол Буримский, а завершающую новеллу из Коми — художница Алиса Горшенина.

«Наша работа перебрасывает мост между двумя этими жанрами, представляя собой неигровое художественное кино, которое достигается живой импровизацией. Оно строго документально по сути, передавая историю, образ и душу героев и их мест, но по форме оно художественно — большинство сцен в фильме постановочные, при творческом участии героев, и настоящих местных жителей — но превращенные в игровую форму здесь и сейчас», — объяснила режиссер Софья Горленко.

Саундтрек к фильму создавали композитор Марат Файзуллин и удмуртские музыканты, в том числе этногруппа Post-dukes, которая миксует живое исполнение народных песен на редком инструменте кубыз и электронное звучание.

В программе вечера — выступление группы Post-dukes, встреча с создателями Софией Горленко и Глебом Кузнецовым и героями фильма. В кинотеатральный прокат «Тонкой нитью» выйдет 22 июня.

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Софья ГорленкоГлеб Кузнецов
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