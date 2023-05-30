В кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма-импровизации о культурах народов «Тонкой нитью»

Главные герои фильма — художники, дизайнеры одежды и кутюрье, которые размышляют о своем месте в мире и ищут опору в традиционной культуре. В новелле, снятой в Карелии, в этой роли выступает парижско-московский дизайнер одежды Маша Андрианова, в Башкортостане — этнограф и художник по костюмам Салима Усманова, в Удмуртии — уроженка республики и современная художница Паладдя Башурова. Архангельск и Вологду представит кутюрье Фрол Буримский, а завершающую новеллу из Коми — художница Алиса Горшенина.