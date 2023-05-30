В кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма-импровизации о культурах народов «Тонкой нитью»

31 мая в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма «Тонкой нитью» режиссера Софьи Горленко. Картина снималась в пяти самобытных регионах РФ, в которых сохранилась традиционная культура. Купить билеты можно здесь.
«Тонкой нитью» — это кино-импровизация, созданная авторами фильмов «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме». Съемки проходили летом 2022 года в удаленных местах Карелии, Коми, Удмуртии и Башкортостана, а также Вологодской и Архангельской областях.
Главные герои фильма — художники, дизайнеры одежды и кутюрье, которые размышляют о своем месте в мире и ищут опору в традиционной культуре. В новелле, снятой в Карелии, в этой роли выступает парижско-московский дизайнер одежды Маша Андрианова, в Башкортостане — этнограф и художник по костюмам Салима Усманова, в Удмуртии — уроженка республики и современная художница Паладдя Башурова. Архангельск и Вологду представит кутюрье Фрол Буримский, а завершающую новеллу из Коми — художница Алиса Горшенина.
Саундтрек к фильму создавали композитор Марат Файзуллин и удмуртские музыканты, в том числе этногруппа Post-dukes, которая миксует живое исполнение народных песен на редком инструменте кубыз и электронное звучание.
В программе вечера — выступление группы Post-dukes, встреча с создателями Софией Горленко и Глебом Кузнецовым и героями фильма. В кинотеатральный прокат «Тонкой нитью» выйдет 22 июня.