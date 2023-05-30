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В Японии выпустят мангу про Отто Октавиуса. Она станет спин-оффом к мультфильму о Человеке-пауке

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:15

Marvel Entertainment и японское издательство Shueisha выпустят мангу «Spider-Man: Octopus Girl». Ее релиз состоится 20 июня.

Манга станет спин-оффом грядущего мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2». Ее сюжет расскажет о докторе Отто Октавиусе, который по какой‑то причине впал в кому, а когда очнулся, оказался в теле японской школьницы Отохи Окутамии.

Автором манги является Хидэюки Фурухаши, который написал «My Hero Academia: Vigilantes». За рисунки отвечает Арахито Бетсутен.

Мировая премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2» состоится 2 июня. По сюжету Майлз Моралес вместе с Гвен Стейси попадает в мультивселенную, где сталкивается с отрядом Пауков, которым поручено защищать само ее существование. Они вступают в конфликт из‑за разных подходов к спасению вселенной, когда появляется Пятно.

Режиссеры проекта Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин К.Томпсон говорят, что в мультфильме появятся 280 Человек-пауков, в том числе Человек-паук-панк, Человек-паук 2099, Женщина-паук, Человек-паук Индия, Кот-паук и многие другие.

Подробности по теме
Майлс Моралес путешествует по мультивселенной в новом трейлере мультфильма о Человеке-пауке
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