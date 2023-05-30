В Японии выпустят мангу про Отто Октавиуса. Она станет спин-оффом к мультфильму о Человеке-пауке

Мировая премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2» состоится 2 июня. По сюжету Майлз Моралес вместе с Гвен Стейси попадает в мультивселенную, где сталкивается с отрядом Пауков, которым поручено защищать само ее существование. Они вступают в конфликт из‑за разных подходов к спасению вселенной, когда появляется Пятно.