«Пятница!» покажет фильмы Тарковского, Бергмана, Бертолуччи и фон Триера

«10 лет назад, когда я запускал телеканал „Пятница!“, я пообещал, что полночь будет отдана интеллектуальным проектам. Я всех ****** [обманул]. И вот только спустя 10 лет я выполняю обещанное», — сказал гендиректор телеканала Николай Картозия.