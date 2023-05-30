«Пятница!» покажет фильмы Тарковского, Бергмана, Бертолуччи и фон Триера

Телеканал «Пятница!» в честь своего юбилея запустит интеллектуальный проект «Полночь». С 5 июня зрители смогут увидеть классику российского и зарубежного кино без перерыва на рекламу, рассказали «Афише Daily».
«Полночь» стартует с показа коллекции фильмов Андрея Тарковского — «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». С 13 июня в эфире начнется показ фильмов Алексея Германа — «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах» и «Хрусталев, машину!». С 19 июня — фильмы Сергея Соловьева «Чужая белая и рябой», «Сто дней после детства», «Нежный возраст» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Завершат цикл июньских показов фильмы Николая Губенко: «Подранки», «Из жизни отдыхающих» и другие.
В июле выйдут документальные и нон-фикшн фильмы о науке и искусстве: лента об истоках уличного искусства «Бэнкси», картина-путешествие по итальянскому Ренессансу «4 лица Моны Лизы», документалка о японской художнице Яёи Кусаме «Кусама: Бесконечные миры», нашумевший эксперимент «Сахар», две части научпопа о возможностях человеческого мозга «Мозг. Эволюция» и «Мозг. Вторая вселенная».
В августе на экранах появятся работы Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Дэвида Линча, Ингмара Бергмана, Ларса фон Триера и Ким Ки Дука.
«10 лет назад, когда я запускал телеканал „Пятница!“, я пообещал, что полночь будет отдана интеллектуальным проектам. Я всех ****** [обманул]. И вот только спустя 10 лет я выполняю обещанное», — сказал гендиректор телеканала Николай Картозия.