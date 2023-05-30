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Flightradar24 зафиксировал рекордные 22 тыс. лайнеров, которые одновременно оказались в небе

Виктория Шанина
Сегодня в 14:03

Сервис для отслеживания самолетов Flightradar24 в своем аккаунте в твиттере сообщил о новом рекорде по количеству одновременно находящихся над землей лайнеров. Было зафиксировано сразу 22 тыс. самолетов в небе.

«22 000 рейсов в воздухе прямо сейчас. Это больше, чем мы когда‑либо единовременно отслеживали», — пишет Flightradar24.

По подсчетам одного из пользователей, в этот момент в небе было более 5 млн человек. «Что это, около 5 млн человек болтаются в атмосфере?!» — написал он.

Некоторые обратили внимание на отсутствие самолетов над Россией и Украиной, а кто‑то заметил также пустоту над Гренландией, Афганистаном и Тибетом.

Кроме того, в течение 25 мая сервис отследил более 253 тыс. рейсов. Этот показатель стал рекордным среди числа зафиксированных рейсов за один день.

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