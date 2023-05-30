Восемь часов на поход в магазин: тиктокерка рассказывает, как выглядит жизнь на крохотном острове

В роликах тиктокерка показывает, как это обычно происходит: зимой пара отвозит продукты домой на снегоходе, а летом нагружает лодку. Сложнее всего приходится весной и осенью, когда лед слишком тонкий, чтобы воспользоваться снегоходом. В такие периоды Риэлли Нобсу, который везет заполненный запасами каноэ, приходится из предосторожности часто стучать по льду, чтобы убедиться в его прочности. И иногда примерно на две недели все жители острова оказываются заперты на нем: когда перебираться на материк слишком опасно и нужно ждать или пока лед или окончательно растает или, наоборот, застынет.