Восемь часов на поход в магазин: тиктокерка рассказывает, как выглядит жизнь на крохотном острове

Доминик Нобс со своим мужем Риэлли и его родителями в апреле 2018 года приняла решение, которое кардинально изменило ее жизнь. Семья переехала на столь маленький остров на озере Темагами в Канаде, что у него буквально нет полноценного названия — он называется остров 203. Постоянно там живут всего лишь 15 человек, но летом становится более людно: когда приезжают отдыхающие, население увеличивается примерно в пять раз. Ближайший населенный пункт находится почти в 22 километрах езды от острова.
Нобс делится подробностями своей необычной жизни в тиктоке, на который подписано более 100 тыс. человек. Там, например, она рассказывает о небольшом семейном бизнесе, в рамках которого они сдают коттеджи на острове. Раз в две недели Доминик и Риэлли отправляются за покупками. И это целое путешествие: чтобы попасть в ближайший крупный супермаркет, им приходится преодолеть почти 100 километров, и дорога туда-обратно занимает около восьми часов.
В роликах тиктокерка показывает, как это обычно происходит: зимой пара отвозит продукты домой на снегоходе, а летом нагружает лодку. Сложнее всего приходится весной и осенью, когда лед слишком тонкий, чтобы воспользоваться снегоходом. В такие периоды Риэлли Нобсу, который везет заполненный запасами каноэ, приходится из предосторожности часто стучать по льду, чтобы убедиться в его прочности. И иногда примерно на две недели все жители острова оказываются заперты на нем: когда перебираться на материк слишком опасно и нужно ждать или пока лед или окончательно растает или, наоборот, застынет.
Несмотря на то что жизнь на острове сопряжена с определенными трудностями, блогерка утверждает, что ей нравится постоянная связь с природой и чувство общности — у нее хорошие взаимоотношения с соседями.