«Собачьи какашки» вместо «сильной воли» и еще 11 эпичных ошибок в татуировках-иероглифах

Татуировки в виде иероглифов по-прежнему популярны: они смотрятся интересно и загадочно. Но зачастую лишь до тех пор, пока не найдется тот, кто сможет их перевести. Пользователи реддита, которые знают китайский или японский, делятся случаями, когда они встречали изображения на теле с довольно странными значениями. Собрали 12 самых забавных примеров.
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Я умею читать по-китайски и однажды я встретила парня, который хотел сделать татуировку с надписью «надежда». Видимо, мастер заглянул в словарь и вытатуировал еще два иероглифа после самого слова «надежда» — 名子. Они означают «существительное», — myfinanceaccount1.
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Я встречал человека, который думал, что его татуировка переводится как «Люблю своего внука». На самом деле там было что‑то вроде «Мне нравятся толстые мальчики». Думаю, это был сбой Google Translate эпических масштабов, — MisterComrade.
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Я видел девушку с татуировкой 魚 на плече. Она была абсолютно уверена, что это означает «яд». Но это «рыба», — [deleted].
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Пожалуйста, не используйте Google Translate для перевода татуировок. Однажды я увидел вытатуированную фразу «Когда‑то я был катаной», — [deleted].
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Однажды я видел лысого мужчину за сорок с китайскими иероглифами по всей длине предплечья, которые переводились как «Я милая маленькая принцесса». Я смеялся весь остаток дня, — Lmaooozedong.
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«Крошечный цыпленок» — мой друг ходит с такой татуировкой, думая, что там написано его имя, — [deleted].
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Я ехал в метро в Нью-Йорке и увидел парня, на руках которого были китайские иероглифы 牛肉麵. Они переводятся как «говяжий суп с лапшой», — nyaaaarp.
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Однажды я для развлечения рассматривал татуировки в интернете. Один мужчина был уверен, что у него набиты слова «сила и мужество» на японском языке. На самом деле там написано: «Маленькое животное, большая ошибка»», — GoSuckAMellyfish.
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Я видел у одного парня японские иероглифы, которые переводились как «бип-бип-салат», — noobcabinet1.
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Я встретил девушку, которая показала мне свою татуировку, сказав, что слово на ней переводится как «любовь». К сожалению, там было написано слово «странно». Но эти кандзи действительно похожи: «любовь» — 愛 или 恋, «странно» — 変, — TimandJoshBricks.
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Однажды я остановил в аэропорту парня и спросил, как переводится его татуировка. Он сказал: «Это означает «сильная воля, братан»». У меня не хватило духу сообщить ему, что два символа, которые он выбрал, означают «собачьи какашки», — [deleted].
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У моего приятеля традиционными китайскими иероглифами написано «неграмотный иностранец». Это круто, — paostmo.