«Собачьи какашки» вместо «сильной воли» и еще 11 эпичных ошибок в татуировках-иероглифах

Татуировки в виде иероглифов по-прежнему популярны: они смотрятся интересно и загадочно. Но зачастую лишь до тех пор, пока не найдется тот, кто сможет их перевести. Пользователи реддита, которые знают китайский или японский, делятся случаями, когда они встречали изображения на теле с довольно странными значениями. Собрали 12 самых забавных примеров.

