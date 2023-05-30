По всему миру из‑за картинки в «Википедии» можно встретить флаг Ватикана с неправильным изображением

В марте пользователь Reddit обратил внимание, что с 2017 по конец 2022 года картинка флага Ватикана на «Викискладе» был неправильной. С момента загрузки файла с этим изображением в сети появилось огромное количество неверных флагов, сообщает Католическое информационное агентство (КИА).
На правой половине флага расположен папский герб — в нем появились ошибки. Неизвестный автор загруженного пять лет назад изображения изменил расцветку и добавил красный цвет туда, где его не было. Он назвал это коррекцией цвета.
Неправильное изображение герба
Правильное изображение
Примеры использования неправильного флага
Ошибку на «Викискладе» исправили в конце декабря 2022 года. За все это время пользователи успели не раз воспользоваться ошибочным изображением: случайный поиск в интернете выдает десятки выставленных на продажу флагов Ватикана, в которых использовалось неправильное изображение. Создатели смайликов тоже использовали неправильный герб, заметило КИА.