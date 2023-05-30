ТАСС: Adobe бесплатно продлевает лицензии россиянам

Разработчик программного обеспечения Adobe бесплатно и автоматически продлевает лицензии пользователям в России из‑за сложностей оплаты с российских банковских карт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, которым удалось продлить подписки без оплаты.
Сотрудник одной из российских ИТ-компаний рассказал ТАСС, что автопродление происходит после привязки карты. При этом для корпоративных лицензий, которые продаются через официальных ресейлеров, такой опции не предусмотрено
«Бесплатное продление, возможно, представляется как подарок тем заказчикам, которые в текущей ситуации не могут воспользоваться картой для оплаты за границей, для сохранения лояльности и поддержания своих пользователей в сложный период», — сказал собеседник агентства.
Другой источник заявляет, что функция автопродления появилась еще полгода назад. Новую подписку при этом купить нельзя — продлевать лицензию можно только на те продукты, которые уже есть у пользователя.
Весной 2022 года он смог автоматически продлить подписку на 45 дней. Однако по истечении этого срока нужно было продлевать лицензию уже на год, а оплатить ее можно только зарубежной картой.
Ранее об автопродлении подписки на продукты Adobe говорил гендиректор Ninsar.Games Егор Сечинский. На одной из секций сессии Российского интернет-форума он сказал: «[Подписка на Adobe] до сих пор является активной, но мы не платим за нее уже год».
Юридический консультант ЭБР Анна Сарбукова предположила, что подписка на пакет Adobe продлевается без оплаты, так как у пользователя может быть активирована функция автоматического продления.
«Многие вендоры используют такую опцию: когда пользователь впервые покупает лицензию, по окончании ее первоначального срока действия лицензия автоматически продлевается на следующий период, и деньги автоматически списываются с карточки пользователя, если платежная информация пользователя является актуальной. Однако если клиентом является физическое лицо, то провести оплату возможно только с банковских карт, выпущенных не в России или Белоруссии», — сказала Сарбукова.
Продажу своих продуктов и услуг в России Adobe приостановила в начале марта 2022 года. Гендиректор компании Шантану Нарайен объяснил это решение стремлением соблюдать законы США, Великобритании и Евросоюза. В апреле 2022-го Adobe разрешила продлевать действующие лицензии россиян на программы.