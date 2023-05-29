Умер лауреат Нобелевской премии по физиологии Харальд цур Хаузен

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии Харальд цур Хаузен скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Германский Центр по исследованию рака (DKFZ).
В организации отметили, что цур Хаузен умер 28 мая. «С его кончиной мы теряем выдающегося ученого, совершившего прорыв в области онкогематологии», — заявил председатель DKFZ Михаэль Бауман.
Цур Хаузен возглавлял Центр с 1982 года и на протяжении 20 лет. В 2008 году он удостоился Нобелевской премии за вклад в изучение роль вирусных инфекций в развитии рака.
Он открыл роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки и исследовал патогены, влияющие на развитие рака молочной железы и толстой кишки, до глубокой старости.
«Не будет преувеличением сказать, что Харальд цур Хаузен открыл совершенно новое измерение в профилактике рака», — сказал Бауман.