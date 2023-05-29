Вторая часть саундтрека Atomic Heart выйдет 2 июня

Вторая часть саундтрека к видеоигре Atomic Heart появится в сети 2 июня, сообщили разработчики в официальном дискорд-канале. Ее можно будет послушать на стримингах и в ютьюбе.
Если в первой части было 18 композиций, то во второй их будет 32. В нее войдут работы Мика Гордона, Джеффри Дэя и Boogrov, также ремикс «Арлекино» от Алекса Террибла.
В первую часть, которая вышла в феврале, попали треки Mujuice, Gamma Intel, Джеффри Дея, а также ремиксы на «Арлекино», «Трава у дома», «Я не Казанова», «Комарово» и «Стоят девчонки».
Видеоигра Atomic Heart, экшен от первого лица в альтернативной роботизированной версии СССР, выйдет 21 февраля. Играть в нее можно будет на PC, PlayStation и Xbox.
«Афиша Daily» разбиралась, удачной ли получилась игра и почему она заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.