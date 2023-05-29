Олени в японском городе Нара стали меньше кланяться из‑за пандемии COVID-19

Олени в японском городе Нара стали меньше кланяться прохожим после пандемии коронавируса. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в статье для журнала PLoS One.
Обычно животные выполняли этот трюк, чтобы получить лакомства от туристов. Однако число путешественников во время пандемии сократилось, и поведение животных изменилось.
Они стали реже приходить в точки, где с ними встречались туристы, и начали меньше кланяться. В 2016–2017 годах животные кланялись в среднем по 10,2 раза при встрече с исследователями, а в период пандемии — 6,4 раза.
Олени оказались не единственными животными, на которых повлияла пандемия. В Сан-Франциско белошапочные зонотрихии начали петь тише, посокольку их больше не заглушал городской шум. А лондонские сапсаны стали охотиться не на голубей, а на ожереловых попугаев и скворцов.