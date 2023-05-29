Польша закроет границу для грузовиков, зарегистрированных в России и Беларуси

Польша с 1 июня закроет границу с Беларусью для грузовых автомобилей, зарегистрированных в России или Беларуси. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на польское Министерство внутренних дел.
Также въезд на территорию страны запретят тягачам, прицепам, полуприцепам и автопоездам с российскими или белорусскими номерами. Такие меры ввели по инициативе МВД Польши.
В польских СМИ писали, что запрет станет ответом на предложение Госдумы РФ заблокировать движение польских грузовиков по территории России.
Также российские депутаты предложили запретить заправку топливом по местным розничным ценам. По их мнению, польские фуры должны заправляться в России по ценам на уровне ЕС.
Так в Госдуме отреагировали на «захват властями Польши школы при посольстве России в Варшаве», написало РИА «Новости».