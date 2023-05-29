В новую бета-версию WhatsApp для Android внедрили возможность трансляции экрана

В новой бета-версии приложения WhatsApp для гаджетов, работающих на операционной системе Android, появилась возможность трансляции экрана. Об этом сообщили WABetaInfo и The Verge.
Обновить мессенджер могут бета-тестеры в магазине приложений Google Play. Принять участие в бета-тестировании может любой желающий при наличии свободных слотов.
В версии 2.23.11.19 пользователи найдут кнопку, которая позволяет транслировать экран телефона собеседнику. Эта функция может не работать на более старых версиях Android.
Позднее возможность демонстрации экрана появится у всех пользователей мессенджера. Это случится, когда команда приложения исправит все ошибки и наладит работу функции.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям