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В новую бета-версию WhatsApp для Android внедрили возможность трансляции экрана

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

В новой бета-версии приложения WhatsApp для гаджетов, работающих на операционной системе Android, появилась возможность трансляции экрана. Об этом сообщили WABetaInfo и The Verge.

Обновить мессенджер могут бета-тестеры в магазине приложений Google Play. Принять участие в бета-тестировании может любой желающий при наличии свободных слотов.

В версии 2.23.11.19 пользователи найдут кнопку, которая позволяет транслировать экран телефона собеседнику. Эта функция может не работать на более старых версиях Android.

Позднее возможность демонстрации экрана появится у всех пользователей мессенджера. Это случится, когда команда приложения исправит все ошибки и наладит работу функции.

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