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Минкульт: сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели последних восьми лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:09

В 2023 году российские фильмы заработали в отечественном кинопрокате больше, чем им удавалось в какой‑либо из предыдущих восьми лет. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Чиновница отметила, что с начала года в прокате собрали 21,2 млрд рублей — это 57% от бокс-офиса прошлого года. При этом российские ленты получили 16,7 млрд рублей.

Особенно успешными стали проекты «Чебурашка» и «Вызов», дистрибутором которых выступала компания «Централ партнершип». «Чебурашка» собрал 6,8 млрд рублей и стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.

«Вызов» Клима Шипенко, в свою очередь, получил 1,6 млрд рублей. Картина известна как первая киноработа, снятая в космосе — на МКС. «Афиша Daily» подробно рассказывала о ленте.

Одна из причин высоких сборов «Вызова» — отсутствие в российских кинотеатрах фильмов голливудских студий, покинувших рынок после начала военной операции на Украине. Неофициальный показ ряда зарубежных картин, который в России называется «предсеансовым обслуживанием», остановился в большинстве кинотеатральных сетей перед выходом «Вызова».

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