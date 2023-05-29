Минкульт: сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели последних восьми лет

В 2023 году российские фильмы заработали в отечественном кинопрокате больше, чем им удавалось в какой‑либо из предыдущих восьми лет. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
Чиновница отметила, что с начала года в прокате собрали 21,2 млрд рублей — это 57% от бокс-офиса прошлого года. При этом российские ленты получили 16,7 млрд рублей.
Особенно успешными стали проекты «Чебурашка» и «Вызов», дистрибутором которых выступала компания «Централ партнершип». «Чебурашка» собрал 6,8 млрд рублей и стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.
«Вызов» Клима Шипенко, в свою очередь, получил 1,6 млрд рублей. Картина известна как первая киноработа, снятая в космосе — на МКС. «Афиша Daily» подробно рассказывала о ленте.
Одна из причин высоких сборов «Вызова» — отсутствие в российских кинотеатрах фильмов голливудских студий, покинувших рынок после начала военной операции на Украине. Неофициальный показ ряда зарубежных картин, который в России называется «предсеансовым обслуживанием», остановился в большинстве кинотеатральных сетей перед выходом «Вызова».