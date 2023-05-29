В Великобритании начали выпускать шоколадные батончики Mars в бумажной обертке. Об этом сообщил ТАСС.
Сладости в новой упаковке появились в 500 супермаркетах сети Tesco в рамках пилотного проекта по изучению «альтернативных упаковочных решений для кондитерских изделий».
Компания — производитель батончиков намерена добиться снижения использования пластика на треть на территории страны. Для этого подразделение в Великобритании вкладывает сотни миллионов фунтов в экологичную упаковку.
Издание The Guardian отмечает, что крупная швейцарская фирма Nestlé также намерена выпускать свою продукцию — шоколадные батончики KitKat — в более экологичной обертке, состоящей на 80% из переработанного пластика.