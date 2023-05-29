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В Великобритании начали выпускать шоколадные батончики Mars в бумажной обертке

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:38

В Великобритании начали выпускать шоколадные батончики Mars в бумажной обертке. Об этом сообщил ТАСС.

Сладости в новой упаковке появились в 500 супермаркетах сети Tesco в рамках пилотного проекта по изучению «альтернативных упаковочных решений для кондитерских изделий».

Компания — производитель батончиков намерена добиться снижения использования пластика на треть на территории страны. Для этого подразделение в Великобритании вкладывает сотни миллионов фунтов в экологичную упаковку.

Издание The Guardian отмечает, что крупная швейцарская фирма Nestlé также намерена выпускать свою продукцию — шоколадные батончики KitKat — в более экологичной обертке, состоящей на 80% из переработанного пластика.

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