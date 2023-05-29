Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру и РКН из‑за блокировки контента в «Википедии»

Фонд Wikimedia Foundation Inc. через суд попытается оспорить блокировку ряда страниц «Википедии» в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Организация направила в суд два иска, ответчиками по которому указала Генпрокуратуру, первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина и Роскомнадзор. Суд рассмотрит заявления 10 июля.
Представитель Тверского суда пояснила, что в обоих исках Wikimedia Foundation просит суд признать незаконными уведомления РКН о нарушении порядка распространения контента в «Википедии» и требования Генпрокуратуры ограничить доступ к этому контенту.
В 2023 году Wikimedia Foundation семь раз был оштрафован за неудаление запрещенной информации из «Википедии». В общей сложности фонду назначили выплатить 9,9 млн рублей.
В конце мая стало известно о новом деле об административном правонарушении против фонда за отказ удалить запрещенный контент с портала. Оно будет рассмотрено 6 июня; Wikimedia Foundation грозит еще один штраф до 4 млн рублей.