Администраторам телеграм-каналов, обвиненным в вымогательстве у Канделаки и ее мужа, дали по 8 лет

Хамовнический суд Москвы приговорил трех администраторов телеграм-каналов «Проект „Сканер“» и Riddle к 8 годам колонии по делу о вымогательстве у Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Всем трем фигурантам — Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко — также назначили штрафы в 500 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Согласно фабуле обвинения, подсудимые объединились в 2020 году, чтобы вымогать деньги у публичных персон, и для этого приобрели телеграм-каналы «Проект „Сканер“» и Riddle. Когда в каналах появились публикации, порочащие честь Бровко и Канделаки, помощник Бровко обратился к ним с просьбой удалить посты.
Фигуранты, как сказано в обвинении, потребовали 470 тыс. рублей, грозясь в противном случае продолжить публикации. Бровко изначально согласился выплатить требуемую сумму, но порочащие посты продолжили появляться, тогда он написал заявление в полицию.