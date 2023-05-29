Администраторам телеграм-каналов, обвиненным в вымогательстве у Канделаки и ее мужа, дали по 8 лет

Согласно фабуле обвинения, подсудимые объединились в 2020 году, чтобы вымогать деньги у публичных персон, и для этого приобрели телеграм-каналы «Проект „Сканер“» и Riddle. Когда в каналах появились публикации, порочащие честь Бровко и Канделаки, помощник Бровко обратился к ним с просьбой удалить посты.