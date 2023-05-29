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Путин разрешил проводить выборы и референдумы в регионах с военным положением

Виктория Шанина
Сегодня в 12:56

Владимир Путин подписал закон о снятии запрета проводить выборы и референдумы на территориях, где введено военное положение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения будут внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о военном положении. Проводить голосования смогут как на всей территории военного положения, так и на ее части.

Закон также позволяет задерживать местных жителей на 30 суток, если они нарушают запреты и ограничения, введенные президентом на территориях с военным положением. Ранее причины задержания прописаны не были.

Кроме того, власти теперь могут «принудительно и контролируемо» увозить граждан с территории, на которой введено военное положение. Исключается норма о том, что транспортные средства могут быть задержаны «по основаниям, установленным федеральным законом».

Госдума одобрила соответствующий законопроект 18 мая.

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