Путин разрешил проводить выборы и референдумы в регионах с военным положением

Владимир Путин подписал закон о снятии запрета проводить выборы и референдумы на территориях, где введено военное положение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения будут внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о военном положении. Проводить голосования смогут как на всей территории военного положения, так и на ее части.
Закон также позволяет задерживать местных жителей на 30 суток, если они нарушают запреты и ограничения, введенные президентом на территориях с военным положением. Ранее причины задержания прописаны не были.
Кроме того, власти теперь могут «принудительно и контролируемо» увозить граждан с территории, на которой введено военное положение. Исключается норма о том, что транспортные средства могут быть задержаны «по основаниям, установленным федеральным законом».