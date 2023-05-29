«Когда пытаешься открыть вкусняшку рядом с питомцем»: дружба дайвера и любопытной рыбы стала мемом

Аракава обнаружил рыбу, которая принадлежит к виду азиатских овцеголовых губанов, более 30 лет назад. Тогда она была на грани смерти, и дайвер стал ежедневно кормить ее крабами, чтобы прибавить сил. Японец даже дал рыбе имя — Ерико и начал навещать ее в заливе Татеяма. Аракава считает, что они стали настоящими друзьями: «Думаю, она знает, что я спас ее, когда она была тяжело ранена. Любой может привлечь внимание животного, покормив его». Он уверен, что Ерико узнает его, кроме того, на кадрах видно, что рыба спокойно дает себя погладить и даже поцеловать в характерный выпуклый лоб.