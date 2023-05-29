«Когда пытаешься открыть вкусняшку рядом с питомцем»: дружба дайвера и любопытной рыбы стала мемом

Пользователь твиттера @tansuyegen, у которого более 1,3 млн подписчиков, 26 мая опубликовал короткий фрагмент видеозаписи, на котором дайвер раскалывает молотком моллюска, а большая рыба буквально лезет ему под руку, будто с любопытством желая рассмотреть, что происходит. В итоге подводному пловцу приходится отталкивать настырного морского обитателя рукой, а потом в качестве отвлекающего маневра бросить корм. Пост набрал почти 90 млн просмотров, сотни тысяч лайков и десятки тысяч репостов. Комментаторы обращают внимание, что рыба чем‑то напоминает человека, а «любое существо, похожее на человека, выглядит пугающе». Другие в это же время пишут, что она «любопытная и милая — совсем как домашний питомец».
Забавная назойливая рыба превратилась в мем
«Мой кот, когда я что‑то делаю на кухне»
«Я выгляжу так же, когда работник Subway готовит мой сэндвич»
«Пятилетний я смотрю, как папа чинит что‑то в доме»
«Мои дети ведут себя точно так же, когда я вставляю батарейки в их новые игрушки»
Пользователи подставляют примеры ситуаций, когда кто‑то ведет себя в точности как этот обитатель морского дна. Пока одни сравнивают его со своими питомцами, мешающими насыпать корм в миску, другие узнают в нем себя в очереди за сэндвичем. «Мои дети ведут себя точно так же, когда я вставляю батарейки в их новые игрушки», — пишет @kamuhrov.
И хотя видео завирусилось в сети только на прошлой неделе, ему уже почти пять лет. На кадрах японский дайвер Хироюки Аракава, которому на момент съемки было 79 лет.
Аракава обнаружил рыбу, которая принадлежит к виду азиатских овцеголовых губанов, более 30 лет назад. Тогда она была на грани смерти, и дайвер стал ежедневно кормить ее крабами, чтобы прибавить сил. Японец даже дал рыбе имя — Ерико и начал навещать ее в заливе Татеяма. Аракава считает, что они стали настоящими друзьями: «Думаю, она знает, что я спас ее, когда она была тяжело ранена. Любой может привлечь внимание животного, покормив его». Он уверен, что Ерико узнает его, кроме того, на кадрах видно, что рыба спокойно дает себя погладить и даже поцеловать в характерный выпуклый лоб.