Канада победила на чемпионате мира по хоккею

Канада обыграла Германию в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в финляндском Тампере. Итоговый счет составил 5:2, сообщает «Чемпионат.com».
После первых двух периодов матча счет оставался равным — 2:2. Решающим стал третий период, в котором «кленовые» смогли забить три безответные шайбы.
Для сборной Канады это 28-й титул чемпиона мира в истории, Германия была в шаге от своего первого золота ЧМ. Предыдущее призовое место (второе) на мировом первенстве она получила в 1953 году.
По количеству чемпионских титулов Канада стала рекордсменом, опередив команды СССР и России, завоевавшие совместно 27 золотых медалей ЧМ (22 у СССР и 5 у России).
Чемпионат мира проходил в финляндском Тампере и латвийской Риге. Изначально турнир должен был состояться в Петербурге, но Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в апреле 2022 года решила перенести соревнование из‑за российской военной операции на Украине.
Сборные России и Беларуси из‑за санкций IIHF не участвовали в турнире. Обе команды также пропустят чемпионат мира 2024 года, который пройдет в Чехии.