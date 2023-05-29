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Канада победила на чемпионате мира по хоккею

Семён Гудошников
Сегодня в 10:44

Канада обыграла Германию в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в финляндском Тампере. Итоговый счет составил 5:2, сообщает «Чемпионат.com».

После первых двух периодов матча счет оставался равным — 2:2. Решающим стал третий период, в котором «кленовые» смогли забить три безответные шайбы.

Для сборной Канады это 28-й титул чемпиона мира в истории, Германия была в шаге от своего первого золота ЧМ. Предыдущее призовое место (второе) на мировом первенстве она получила в 1953 году.

По количеству чемпионских титулов Канада стала рекордсменом, опередив команды СССР и России, завоевавшие совместно 27 золотых медалей ЧМ (22 у СССР и 5 у России).

Чемпионат мира проходил в финляндском Тампере и латвийской Риге. Изначально турнир должен был состояться в Петербурге, но Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в апреле 2022 года решила перенести соревнование из‑за российской военной операции на Украине.

Сборные России и Беларуси из‑за санкций IIHF не участвовали в турнире. Обе команды также пропустят чемпионат мира 2024 года, который пройдет в Чехии.

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СБОРНАЯ РОССИИ
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