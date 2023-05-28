Кэти Перри верхом на коте и The Beatles в космосе: как интернет играет с новой нейросетью Adobe

В начале недели Adobe добавила в приложение Photoshop нейросетевой инструмент Generative Fill. С его помощью можно добавить на изображение сгенерированный нейросетью элемент. Причем для этого достаточно просто описать его текстом или доверить приложению самому решить, чем заполнить пространство.