Кэти Перри верхом на коте и The Beatles в космосе: как интернет играет с новой нейросетью Adobe

В начале недели Adobe добавила в приложение Photoshop нейросетевой инструмент Generative Fill. С его помощью можно добавить на изображение сгенерированный нейросетью элемент. Причем для этого достаточно просто описать его текстом или доверить приложению самому решить, чем заполнить пространство.
Креативный директор агентства Dada Александр Доброкотов использовал Generative Fill для того, чтобы дополнить обложки культовых музыкальных альбомов. Так, он нарисовал на фотографии ребенка в бассейне с обложки «Nevermind» Nirvana акулу, «положил» Кэти Перри на огромного кота или «отправил» The Beatles в космос.
С помощью нового инструмента Adobe можно заглянуть за рамки известных картин.
Кроме чужих работ инструмент помогает улучшить и собственные фотки. Например, примерить новый образ, нарисовать себе «кубики» пресса или секси-бороду, а также убрать ватермарку с изображения в пару кликов.
Попробовать новую нейросетку можно в новейшей версии Photoshop, для этого понадобится скачать Creative Cloud и зарегистрировать аккаунт. Бесплатный период составит семь дней.