Twitter вышел из соглашения Евросоюза по дезинформации

Twitter вышел из соглашения с ЕС о сокращении дезинформации в социальных сетях, сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона. Тем не менее компания не сможет скрываться от ответственности, отметил он.
«Обязательства остаются. Вы можете бежать, но вы не можете спрятаться», — написал Бретон. Twitter, являясь, согласно термину в законодательстве, очень крупной онлайн-платформой, обязан соблюдать Закон о цифровых услугах ЕС, пояснил TechCrunch.
Общеевропейский закон, вступивший в силу еще в ноябре, требует от очень крупных онлайн-платформ оценивать и снижать системные риски для гражданского дискурса и избирательных процессов. Дезинформация является одной из тех вещей, которые создают риск, говорится в законе.
В пресс-службе Twitter на запрос о комментарии отправили улыбающийся смайлик какашки. Там делают это уже не первый раз.
Предыдущее руководство Twitter подписалось под соглашением о дезинформации еще в 2018 году. Но нынешний владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, ранее подтверждал свою приверженность этому документу и его содержимому.