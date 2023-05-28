Twitter вышел из соглашения Евросоюза по дезинформации

Общеевропейский закон, вступивший в силу еще в ноябре, требует от очень крупных онлайн-платформ оценивать и снижать системные риски для гражданского дискурса и избирательных процессов. Дезинформация является одной из тех вещей, которые создают риск, говорится в законе.